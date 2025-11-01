Таможенники упрощают прохождение границы Казахстана и России

Представители таможен России и Казахстана собрались в Москве, чтобы обсудить цифровизацию процедур на границе двух стран, которая существенно ускорит прохождение всех необходимых процедур перевозчиками.

Таможенники России и Казахстана накануне встретились на Московском таможенном посту, чтобы обсудить развитие электронного декларирования и повышение эффективности таможенного контроля, сообщили в Федеральной таможенной службе Казахстана.

"Представители таможенной службы Казахстана ознакомились с повседневной работой инспекторов в операционных залах поста. Особый интерес вызвала система контроля нагрузки на каждого должностного лица, позволяющая анализировать текущие и средние показатели их эффективности"

- ФТС Казахстана

Особое внимание было уделено автоматизации и цифровизации процессов регистрации и выпуска деклараций, что значительно ускоряет проведение операций, своим опытом с казахстанскими коллегами в этом вопросе поделились российские коллеги, - говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Еще один вопрос, вызвавший особый интерес специалистов - реализация Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года и применение новых технологий для оптимизации контроля, добавили в ФТС Казахстана.