Россия и Азербайджан совместно ускоряют грузоперевозки

Проект электронной накладной будет реализован Москвой и Баку для упрощения процесса совместных грузоперевозок, сообщили в Каспийске во время проведения III Международного Каспийского цифрового форума.

Москва и Баку планируют совместно разработать и внедрить электронные транспортные накладные, такое заявление сделала заместитель руководителя департамента международных проектов и цифровизации АО "Дирекция международных транспортных коридоров" Наталья Задонская. О подробностях проекта она рассказала в ходе Международного Каспийского цифрового форума.

Замруководителя департамента заявила, что Москва активно сотрудничает со странами международного транспортного коридора "Север-Юг".

"С Азербайджаном, в частности, прорабатывается пилотный проект по применению e-CMR (электронная международная товарно-транспортная накладная - ред.) Также Азербайджан нас подталкивает и к применению электронных "дозволов""

– Наталья Задонская

Задонская подчеркнула, что РФ поддержит инициативу и всячески настроена на развитие российско-азербайджанского сотрудничества в этой сфере.

Общие интересы России и Азербайджана

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об ожидаемых позитивных эффектах от внедрения электронных накладных и электронных "дозволов" (разрешений на въезд в иностранное государство) в российско-азербайджанский документооборот таможенных процедур.

"Использование электронных накладных безусловно облегчит и тем самым ускорит товарооборот между Россией и Азербайджаном, поскольку сократится время на пересечение границы грузовиками и грузовыми поездами. На самом деле это очень актуальное решение, поскольку время от времени на российско-азербайджанской границе образуются пробки – кстати, эта транспортная проблема сама по себе является свидетельством интенсификации грузоперевозок между Россией и Азербайджаном", - прежде всего сказал он.

"Введение системы электронного документооборота давно напрашивалось, тем более что с каждым годом все увеличивается объем грузов, поставляемых транзитом через Азербайджан по Международному транспортному коридору "Север-Юг". Когда "Север-Юг" будет запущен на полную мощность, потребность в быстром пересечении границ вырастет в разы", - добавил Эмин Гарибли.

"Также, я считаю, это улучшит инвестиционную привлекательность наших стран. Мы видим, что сегодня идет конкурентная борьба между региональными государствами: крупнейшие игроки мирового финансового рынка ведут поиск ликвидности, что в частности означает поиск стран, в экономику которых можно с выгодой вложиться. Возможность быстрого пересечения российско-азербайджанской границы увеличит выгоду от инвестиций в связанный с логистикой бизнес в обеих странах. Также электронный документооборот будет содействовать и промышленной кооперации наряду с облегчением торговых связей", - отметил экономист.

Доцент обратил внимание, что Азербайджан выступает здесь инициатором внедрения инноваций. "Россия является одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана. Возможность быстро ввозить в Россию продукцию очень важна, особенно в осенний период, когда мы экспортируем фрукты на российский рынок. Пробки в такой ситуации крайне нежелательны. Кроме того, Азербайджан сегодня нацелен на то, чтобы стать региональным транспортным хабом, и в этих условиях ему необходимо упрощать таможенные процедуры по всем трансграничным маршрутам", - пояснил Эмин Гарибли.

"Чем раньше будут внедрены новые технологии, тем быстрее у Азербайджана появятся преимущества в международных перевозках. Такая задача поставлена перед нашим правительством – задача цифровизации транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг". Предлагая России использовать электронные документы, Азербайджан реализует свою экономическую стратегию", - подчеркнул эксперт.

"Здесь же стоит отметить и фактор конкуренции между ветками транспортного коридора "Север-Юг", поскольку существует параллельная дорога через Казахстан и Туркменистан. Внедрение цифровых технологий позволяет Азербайджану повышать конкурентоспособность западной ветки коридора, делать ее более удобным, имеющим привлекательные перспективы вариантом. И мы видим, что в последние годы перевозки по западной ветке "Север-Юга" постоянно растут, 3-4 года назад грузооборот там превышал "Восток-Запад". Поскольку есть высокий спрос на этот маршрут, Азербайджан заинтересован в его совершенствовании, в том числе через применение электронных документов", - заключил Эмин Гарибли.