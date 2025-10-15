Локализацию в проекте АЭС "Аккую" хочет увеличить Турция

В Турции анонсировали планы по увеличению локализации в проекте АЭС "Аккую". Ранее сообщалось, что она составляет чуть более 50%.

Турция планирует увеличить уровень локализации при строительстве первой АЭС "Аккую". Об этом рассказал 26 декабря глава Минэнерго страны Альпарслан Байрактар.

Он отметил, что Анкара придает большое значение локализации.

"В межправительственном соглашении по "Аккую" (подписанном в 2010 году – прим. ред.) есть положение о намерениях в отношении локализации, но четких цифр вы там не увидите. В то время условия были такими, сейчас мы хотим увеличить локализацию с помощью более четких цифр"

– руководитель ведомства

Ранее в этом году в Минэнерго республики сообщали, что по состоянию на второй квартал года уровень локализации в проекте АЭС "Аккую" достиг 56% (около $10,6 млрд).