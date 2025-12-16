Вышла в свет книга об ингушском башенном комплексе "Бишт"

Компания "АСМ групп", которая занимается восстановлением древних башенных комплексов в горной Ингушетии, ограниченным тиражом издала первую книгу о древнем башенном комплексе "Бишт".

Сегодня увидела свет первая книга, посвященная старинному башенному комплексу "Бишт" в Ингушетии, в которой собраны исторические снимки и современные фотографии, сделанные до и после реставрации объекта культурного наследия, сообщила реставрационная компания "АСМ групп".

На 210 страницах книги представлены фотографии комплекса до и после реставрации, а также тексты из архивных источников и фото основных артефактов, обнаруженных в период проведения археологических работ, передает портал "Это Кавказ".

Всего будут изданы еще девять новых книг, посвященных другим башенным комплексам Ингушетии.

Напомним, башенный комплекс "Бишт" расположен в Джейрахском районе – он поселение замкового типа раскинулось в Тумгойском ущелье Ингушетии. В его составе жилые, боевые и полубоевые башни, которые датируются XII—XVII веками.