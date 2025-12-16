Вестник Кавказа

В Ханкенди открылась праздничная ярмарка

Девушка на Ярмарке ГУМ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ханкенди принимает праздничную ярмарку "Зимняя сказка". Свою продукцию представили 30 производителей из различных регионов Азербайджана.

Сегодня в азербайджанском городе Ханкенди начала работать праздничная ярмарка "Зимняя сказка". Открытие приурочено к празднованию Дня солидарности азербайджанцев мира. 

Жители города смогут приобрести продукцию к праздничному столу у фермеров и 30 производителей, которые прибыли из различных регионов Азербайджана.  Мероприятие организовано Службой восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах. 

В Минсельхозе АР отметили, что ярмарка будет работать на освобожденных территориях Азербайджана впервые. Площадка будет открыта до 5 января. 

