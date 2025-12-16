В Ханкенди открылась праздничная ярмарка

Ханкенди принимает праздничную ярмарку "Зимняя сказка". Свою продукцию представили 30 производителей из различных регионов Азербайджана.

Сегодня в азербайджанском городе Ханкенди начала работать праздничная ярмарка "Зимняя сказка". Открытие приурочено к празднованию Дня солидарности азербайджанцев мира.

Жители города смогут приобрести продукцию к праздничному столу у фермеров и 30 производителей, которые прибыли из различных регионов Азербайджана. Мероприятие организовано Службой восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

В Минсельхозе АР отметили, что ярмарка будет работать на освобожденных территориях Азербайджана впервые. Площадка будет открыта до 5 января.