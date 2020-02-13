Вестник Кавказа

Кобахидзе призвал развивать молодежную политику в Грузии

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе заявил о том, что в Грузии необходимо развивать молодежную организацию правящей партии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отметил важность развития молодежной политики в стране, выступая на молодежном съезде.

По его словам, важно привлекать молодых людей в "Грузинскую мечту", а также укреплять ее молодежную организацию.

"В нашей стране есть исключительно талантливая и патриотичная молодежь, и мы хотим максимально открыть двери для таких молодых людей. В молодежной организации нашей партии именно этот процесс начинается с сегодняшнего дня"

– Ираклий Кобахидзе

