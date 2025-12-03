Мантуров поделился прогнозами роста промышленности в России в 2026 году

Денис Мантуров заявил, что рассчитывает на повторение темпов роста промышленности РФ уходящего года в новом. Вице-премьер также рассказал, что химпром, фармацевтика и ВПК выросли двузначно.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российская промышленность повторит результаты уходящего года, прибавив 2,5-3% в новом году.

"Рассчитываем, что те национальные проекты, которые стартовали с этого года, и инструменты поддержки будут в первую часть и, начиная, в частности, с этого года направлены именно на эти направления. Мы рассчитываем, что следующий год будет примерно с такими же показателями, как и 2025-й, то есть 2,5-3%"

– Денис Мантуров

Как отметил Мантуров, некоторые отрасли российской индустрии показали двузначный рост. Значительно выросло производство в химической промышленности, фармацевтике, ВПК.

Некоторые отрасли, по словам Мантурова, показали снижение. В частности, производство автомобилей упало на 14%. В стране в этом году выпустили порядка 754 тыс единиц автотранспорта.