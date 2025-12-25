В США опасаются возобновления военной операции Израиля против ХАМАС – СМИ

Власти США опасаются, что Израиль сознательно затягивает реализацию пунктов мирного плана Дональда Трампа и готовится начать новую фазу "горячего" противостояния с ХАМАС, передает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
"Чиновники Белого дома считают, что Нетаньяху затягивает мирный процесс, и опасаются, что он возобновит войну с ХАМАС"
– Axios
Ранее глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ готов разоружить формирования палестинских радикалов, если ХАМАС откажется от демилитаризации. Также Кац заявил, что израильская армия формирует "полосу безопасности" в секторе Газа.
Отметим, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху должен встретиться с лидером США Дональдом Трампом в ближайшие дни. По данным ряда СМИ, речь на встрече может пойти о новой операции Израиля против Ирана, а также об ударах по "Хезболле".