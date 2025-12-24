Самолет со скончавшимся пассажиром экстренно сел в Алматы

Лайнер авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из Мюнхена в Пекин, совершил вынужденную посадку в Казахстане из-за смерти одного из пассажиров.

Воздушное судно Lufthansa вынужденно село в Казахстане по пути из Мюнхена в Пекин, изначально о ЧП сообщили СМИ, позже информацию подтвердили в республиканском департаменте полиции на транспорте.

Посадка была совершена из-за того, что один из пассажиров скончался во время полета. Самолет принял аэропорт Алматы.

"Предварительная причина смерти – острая сердечная недостаточность"

– департамент

Погибший был гражданином иностранного государства, уточнили в силовом органе. Как пишет ТАСС, сейчас идет расследование, возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ранее издание "Информбюро" распространило информацию о том, что в пятницу самолет Lufthansa, направлявшийся из Мюнхена в Пекин, совершил экстренную посадку в Алматы после того, как стало плохо одному из летевших на нем пассажиров.