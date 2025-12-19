Не стало экс-посла России в Турции, Израиле и Кувейте

В субботу скончался Петр Стегний, который представлял отечественные интересы на должности посла в Турции, Израиле и Кувейте. Дипломат также отметился рядом сочинений по истории международных отношений.

Сегодня ушел из жизни экс-посол России в Турции, Израиле и Кувейте Петр Стегний, рассказал экс-глава российский дипмиссии в Великобритании Александр Яковенко.

"Сегодня ушел из жизни выдающийся советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол в отставке, видный специалист по Ближнему Востоку, возглавлявший наши дипломатические миссии в Кувейте, Турции и Израиле"

– Александр Яковенко

Яковенко также отметил, что Стегний реализовал себя и на научном поприще, написав ряд исторических работ в области истории дипломатии.

Дипломатическая карьера Стегния началась в 1968 году и охватила более 40 лет. Последним местом работы дипломата стала российская дипмиссия в Израиле, где он трудился на должности чрезвычайного и полномочного посла РФ до 2011 года.