В МИД России оценили текущие отношения с ОБСЕ

Замглавы РФ рассказал, чего хочет Москва от отношений с ОБСЕ. Он также отметил, что к работе организации сохраняется немало претензий.

Точку в отношениях России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока ставить рано. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

"Точку в наших взаимоотношениях с ОБСЕ, к работе которой у нас сохраняется немало претензий, ставить преждевременно"

– Александр Грушко

По его словам, в ОБСЕ сформировалась группа антироссийски настроенных стран, которые пытаются выдавить Россию из организации.

Руководитель внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что Москва в настоящее время заинтересована в восстановлении диалога на площадке ОБСЕ, передает РИА Новости.

"Главной задачей на данном этапе видим восстановление цивилизованного, взаимоуважительного диалога на площадке ОБСЕ, а также доведение до всех государств-участников объективной информации по ключевым аспектам международной повестки дня, в том числе о происходящем на украинском направлении"

– замглавы МИД РФ