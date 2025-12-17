Оппозиционера Джапаридзе освободили в Грузии

Зураб Джапаридзе, получивший летом семь месяцев за отказ сотрудничать с комиссией парламента по делу о преступлениях Саакашвили, освобожден досрочно в Рустави.

Лидер оппозиционной коалиции "За перемены" Зураб Джапаридзе освобожден в Грузии. Политику отменили наказание, которое он получил за неявку в парламентскую комиссию по расследованию преступлений эпохи Саакашвили, сообщается странице Джапаридзе в социальных сетях.

"Зураб Джапаридзе свободен! Пенитенциарная служба выпустила его раньше заранее оговоренного времени. Он уже покинул руставскую тюрьму"

– сообщение в соцсетях

Напомним, что летом оппозиционер получил семь месяцев тюрьмы за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений времен президентства Михаила Саакашвили в апреле этого года. Вместе с Джапаридзе также были осуждены другие отказавшиеся от сотрудничества с властями оппозиционные политики – Ника Гварамия, Ника Мелия, Георгий Вашадзе, Гиви Таргамадзе.