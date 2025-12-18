Вестник Кавказа

Путин призвал брать пример с народов Кавказа и вступать в брак раньше

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин привел в пример кавказские традиции ранних браков и призвал россиян заключать браки раньше. Также российский лидер высказался о необходимости повышения рождаемости.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на "Итогах года", затронул тему брака. По словам президента РФ, народы Кавказа, у которых существует традиция браков в раннем возрасте, могут послужить ориентиром для молодежи страны. 

"На Кавказе, у народов Кавказа, есть хорошая такая традиция. Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Это реально правильно, надо бы брать с них пример"

– Владимир Путин 

Владимир Путин также высказался о повышении рождаемости. По словам российского лидера, рождение детей должно стать модным. Путин отметил, что необходимо также добиться повышения коэффициента рождаемости, который сейчас в стране составляет 1,4 ребенка на женщину. Президент РФ поставил задачу поднять его до 2.

