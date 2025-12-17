Вестник Кавказа

Иран и Грузия намерены развивать взаимный автотуризм

Тбилиси и Тегеран подписали соглашение о развитии наземного туризма и упрощении автомобильного сообщения между странами.

На этой неделе было подписано соглашение, которое укрепит связи Грузии и Ирана в автомобильной сфере. Представители автодвижения обеих стран заключили меморандум о развитии совместных проектов в автогонках и наземном туризме.

Документ был подписан для укрепления дружеских связей и развития профессионального сотрудничества между Ассоциацией туризма и автомобилестроения Ирана и Автомобильной федерацией Грузии.

Соглашение нацелено на создание более удобной и безопасной среды для автомобилистов обеих стран. Для этого стороны сфокусируются на четырех направлениях:

  1. упрощение пограничных формальностей;
  2. продвижение культуры безопасного вождения;
  3. взаимная помощь в дорожных ситуациях;
  4. оперативное сотрудничество служб.
