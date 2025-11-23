Грузия и Абхазия вошли в ТОП-5 импортеров российского молока

Абхазия и Грузия стали одними из ключевых рынков сбыта российской молочной продукции в 2025 году.

Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса назвал пять основных импортеров молочных продуктов из России, в их число вошли Грузия и Абхазия.

Доля Абхазии в российском молочном экспорте достигла 7%, что в стоимостном выражении соответствует примерно $2,8 млн. На грузинский рынок пришлось 6% от общего объема поставок, или около $2,4 млн.

Безусловным лидером по закупкам остается Казахстан, на долю которого пришлось более половины всего стоимостного объема (54%). За ним с существенным отрывом следуют Кыргызстан (11%) и Беларусь (10%).

По данным Агроцентра, за девять месяцев 2025 года поставки российской молочной продукции на экспорт составили около 29 тыс т на сумму почти $40 млн. При этом рост отгрузок в денежном выражении значительно опережает физические объемы: стоимость экспорта увеличилась на 23%, тогда как в тоннах прирост составил 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.