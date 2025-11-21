Россия нарастила импорт вина из Грузии в преддверии Нового года

Россия стала закупать все больше вина в Грузии. Одновременно растут цены на грузинский алкоголь, хотя здесь и сказывается эффект низкой базы.

Как следует из статистики таможни Грузии, в прошлом месяце российские импортеры поставили полуторагодичный рекорд по ввозу грузинского вина – за октябрь в РФ было поставлено 6,5 тыс т.

Больше грузинского вина за последнее время в Россию ввозилось только в апреле 2024 года, тогда масса винного импорта из Грузии в РФ составила 13 тыс т.

Поставки грузинского вина в Россию в целом растут – в сравнении с сентябрем они выросли в октябре на 600 т.

Росту импорта сопутствует его подорожание: если в сентябре грузинского вина было куплено на $16,9 млн, то в октябре на 12,4% больше - $19 млн, пишет РИА Новости.

При этом за год грузинское вино заметно подешевело – в этом году оно в среднем дешевле прошлогодних показателей на 14%.