Новороссийск установил рекорд по сбору винограда

Новороссийск
© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"
В 2025 году урожай винограда в Новороссийске оказался рекордным. Было собрано на 10% больше винограда, чем в прошлом году.

Рекордный урожай винограда собрали в Новороссийске, поделился глава города Андрей Кравченко.

Местные аграрии собрали 15490 т винограда, на 1490 т больше, чем в сезоне 2024 года.

"На просторах города-героя раскинулись виноградники общей площадью 2537 га. Благодаря неустанному труду местных аграриев, 32 предприятия уже собрали 15 490 тонн отборной ягоды"

– Андрей Кравченко

Ранее стало известно, что рекордный урожай зафиксирован в целом по Краснодарскому краю, он составил 305 тыс т ягоды.

