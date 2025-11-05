Рекордный урожай винограда собрали в Краснодарском крае

В Краснодарском крае завершился сезон сбора винограда. В этом году в главном винодельческом регионе РФ урожай оказался рекордным.

Исторический рекорд установили в Краснодарском крае в этом году по урожаю винограда, поделился глава края Вениамин Кондратьев.

"В этом году аграрии собрали 305 тыс тонн ягоды, это рекордный урожай за всю историю Кубани. С каждым годом урожай растет – это результат системной работы"

– Вениамин Кондратьев

Он заметил, что по инициативе властей региона, с 2019 года в РФ действует федеральный закон о виноградарстве и виноделии. С тех пор Краснодарский край смог отказаться от импортного сырья для производства вин, были разбиты новые виноградники.

"Мы увеличили площади виноградников – с 25 тыс га до 32,5 тыс. Выросло и количество питомников, где выращивают собственные саженцы… У нас есть огромный потенциал для развития"

– Вениамин Кондратьев

Отметим, что Кубань – главный российский винодельческий регион, на него приходится порядка половины всех отечественных вин, как тихих, так и игристых.