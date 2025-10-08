Отели на винодельнях хотят разрешить в России

Госдума рассмотрит законопроект о строительстве отелей на винодельнях. Винодельческие хозяйства Юга России и СКФО смогут привлекать больше туристов с появлением отелей на винодельнях.

В РФ могут разрешить строительство отелей на винодельнях, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, передает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Документом предусматривается возведение объектов виноградарства, виноделия и сельского туризма на землях с/х назначения. В настоящее время виноградники в РФ считаются особо ценными сельхозугодьями, и строительство мест размещения на таких землях запрещено.

Ожидается, что инициатива поспособствует развитию винного туризма в России. Туристы смогут отдыхать в окружении виноградников, а не только посещать винодельни с однодневными экскурсиями.

Прежде всего новые перспективы откроются перед виноделами Крыма, Кубани, Дагестана, отметил исполнительный директор Национальной ассоциации сельского и экотуризма Вадим Калиничев.

"Винодельческие хозяйства у нас сосредоточены лишь в нескольких регионах – прежде всего, в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области, Северном Кавказе. Тем не менее все, что принимается на государственном уровне и способствует развитию сельского туризма, в частности, на винодельнях, мы можем только приветствовать"

– Вадим Калиничев

Если строительство отелей на винодельческих угодьях разрешат, застройка не будет масштабной – речь идет о зданиях максимум в три этажа и площадью не более 15 кв м. Застраивать можно будет лишь 0,5% общей площади. Таким образом, виноградники могут прирасти небольшими коттеджами для гостей, но не крупными гостиничными комплексами.