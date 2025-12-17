Обладателями "бронзы" Кубка арабских наций из-за дождя стали сразу две сборные

Накануне были сыграны финал и матч за третье место Кубка арабских наций по футболу. Победителем турнира стала сборная Марокко, обыгравшая Иорданию. Третье место заняли сразу две сборные.
Сборные Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по футболу стали обладателями бронзовых медалей Кубка арабских наций. Такое решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА).
Во время второго тайма матча за третье место главный судья увел команды с поля из-за сильного ливня. Через какое-то время арбитр обьявил, что встречу невозможно продолжить из-за сложных погодных условий.
Позднее ФИФА признала обе сборные бронзовыми призерами турнира.
Победителем Кубка арабских наций стала сборная Марокко, обыгравшая Иорданию со счетом 3:2.