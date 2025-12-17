Вестник Кавказа

В ЕАБР спрогнозировали замедление роста мировой экономики в 2026 году

В ЕАБР спрогнозировали замедление роста мировой экономики в 2026 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЕАБР прогнозирует снижение роста экономики в новом году на фоне международных торговых барьеров. Инфляция в США и ЕС будет выше целевого уровня.

В Евразийском банке развития (ЕАБР) представили прогноз по ситуации в мировой экономике на грядущий год. Согласно оценкам, которые представил главный экономист финансовой организации Евгений Винокуров, ожидается незначительное замедление роста, что связано с пошлинами. 

"Рост сохранится, но будет более умеренным. Во многом это связано с адаптацией к новым правилам игры, прежде всего к торговым барьерам и тарифам"

– Евгений Винокуров 

По подсчетам ЕАБР, ВВП США вырастет на 1,6%, ЕС ждет рост на 1%, экономика КНР вырастет на 4,6%. В банке также ожидают инфляцию в США и ЕС выше ожидаемых властями уровней. Также ожидается повышение процентных ставок Евросоюзом в ближайшие два года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
545 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.