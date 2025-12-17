В ЕАБР спрогнозировали замедление роста мировой экономики в 2026 году

ЕАБР прогнозирует снижение роста экономики в новом году на фоне международных торговых барьеров. Инфляция в США и ЕС будет выше целевого уровня.

В Евразийском банке развития (ЕАБР) представили прогноз по ситуации в мировой экономике на грядущий год. Согласно оценкам, которые представил главный экономист финансовой организации Евгений Винокуров, ожидается незначительное замедление роста, что связано с пошлинами.

"Рост сохранится, но будет более умеренным. Во многом это связано с адаптацией к новым правилам игры, прежде всего к торговым барьерам и тарифам"

– Евгений Винокуров

По подсчетам ЕАБР, ВВП США вырастет на 1,6%, ЕС ждет рост на 1%, экономика КНР вырастет на 4,6%. В банке также ожидают инфляцию в США и ЕС выше ожидаемых властями уровней. Также ожидается повышение процентных ставок Евросоюзом в ближайшие два года.