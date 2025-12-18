Владимир Путин проводит прямую линию и большую пресс-конференцию

В Москве в эти минуты проходят совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходят в Москве в Гостином дворе.

Выступление глава государства начал с ситуации на Украине. Говоря о перспективах украинского урегулирования, российский лидер подчеркнул, что в Москве видят: Украина готова вести диалог.

"Мы сами готовы и хотим завершить конфликт мирными средствами при устранении первопричин, которые привели к этому кризису"

– Владимир Путин

Перейдя к вопросу о перспективах экономики России, глава российского государства рассказал, что за год рост ВВП составил 1%, а за трехлетку – 9,7%. Он уточнил, что такие показатели связаны с осознанными действиями со стороны правительства, то есть с таргетированием инфляции, и в целом эту задачу удается решать. Путин напомнил о поставленной ранее цели снизить инфляцию до 6% и заверил, что она составит 5,7-5,8%.

Снижение экономического роста при этом, обратил внимание президент, – сознательный шаг, фактически плата за сохранение экономики и макроэкономических показателей. Глава государства пояснил, что промышленность выросла на 1%, обрабатывающая сфера – на 3,3%. Жилищное строительство за год составило 103-105 млн кв м.

По словам Владимира Путина, реальная заработная плата увеличилась на 4,5%, а вот рост производительности труда достиг всего 1,1%: президент подчеркнул, что это соотношение надо менять в пользу повышения производительности труда.

Российский лидер отметил исторически рекордно низкий уровень безработицы в прошлом году, он составил 5,2%, а в этом году показатель еще ниже - 2,2%.

По словам Путина, резервы ЦБ РФ растут и составляют $741,5 млрд. Дефицит бюджета равен 2,6%, на следующий год, отметил президент, он составит 1,6%, а в трехлетку – не больше 1,5%. Он оценил данный показатель как хороший, напомнив, что российский госдолг относится к числу самых низких среди развитых экономик – 17,7% ВВП, и добавив, что в течение трехлетки он не должен подниматься выше 20%.

"Самое главное в том, что нам удалось – и надо отдать должное правительству – сбалансировать бюджет. Качество балансировки находится на уровне 2021 года. Это показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны. Нам в полном объеме удастся решать вопросы социальных обязательств перед населением, вопросы развития и вопросы обеспечения потребностей ВС"

– Владимир Путин

Напомним, что на прямую линию Владимира Путина за две недели было получено свыше 2,5 млн обращений. Самая актуальная тема – социальная политика, на нее пришлось около 20% обращений, причем лидируют по частотности вопросы пенсионного обеспечения. Еще по 11% заявок было направлено по темам из категорий "Инфраструктура" и "Государство и общество".