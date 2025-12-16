Десятки соглашений на сумму более $3,5 млрд подпишут Астана и Токио

Президент Казахстана в ходе поездки в Токио намерен провести встречу с представителями крупного бизнеса. В рамках визита планируется подписание десятков соглашений общей стоимостью в несколько миллиардов долларов.

Казахстан и Япония подпишут десятки коммерческих соглашений на общую сумму более $3,7 млрд. Об этом написал на своих страницах в соцсетях пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

Он отметил, что подписание всех этих документов ожидается во время визита главы государства Касыма-Жомарт Токарева в Японию. Для этого президент Республики лично встретится в Токио с представителями крупного японского бизнеса. В общей сложности планируется подписание более 40 документов.

"Среди ключевых сфер, которые охватят соглашения, – энергетика, возобновляемые источники энергии, цифровизация, горнорудный сектор, транспорт"

– Руслан Желдибай

Он также обратил внимание на то, что в ходе поездки в Японию президент ярче проведет ряд официальных переговоров и деловых встреч.

Напомним, Токаев начал свой визит в Японию 17 декабря.