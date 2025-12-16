Реформу Конституции хотят провести власти Турции – СМИ

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) планирует в 2026 году представить президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану предложения по новой конституции. Об этом сообщают информированные источники.
По их данным, власти республики могут пойти на ряд изменений в президентской форме правления, передает Ekonomim.
"В правящих кругах обсуждаются варианты по положениям, которые критикует оппозиция. В частности, речь идет о норме, предусматривающей избрание президента и членов кабмина из числа депутатов парламента. Такие шаги рассматриваются как условие для принятия новой конституции в 2026 году"
– газета Ekonomim
Как отмечается, ПСР собирается подготовить и представить главе государств отчет с предложениями и замечаниями после консультаций.
Напомним, ранее Эрдоган неоднократно заявлял о том, что Турции необходима новая конституция.