В Казахстане поступили в продажу новые коллекционные монеты

Нумизматы уже сегодня смогут пополнить свои альбомы новыми коллекционными монетами QAZAQ KÚRESI из серии монет "Обряды, национальные игры Казахстана", продажу которых начинает Нацбанк Казахстана.
"Қазақ күресі" - это традиционная казахская национальная борьба, в которой два соперника меряются силой, ловкостью и выносливостью. Этот вид единоборств имеет многовековую историю и считается важной частью казахской культуры и спортивного наследия"
- Нацбанк Казахстана
Монеты отчеканены на Казахстанском монетном дворе из серебра и мельхиора – их номиналы 200 и 1000 тенге, передает Sputnik Казахстан.
Все они – не сувениры, а реальное средство платежа и обязательны к приему по их номинальной стоимости на всей территории Казахстана, сообщил национальный регулятор.
Купить коллекционные монеты можно через интернет-магазин Нацбанка.