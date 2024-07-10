Вестник Кавказа

В Казахстане поступили в продажу новые коллекционные монеты

Коллекционные монеты QAZAQ KÚRESI из серии монет
© Фото: Нацбанк Казахстана
Сегодня в Казахстане поступили в продажу новые коллекционные монеты из серии "Обряды, национальные игры Казахстана", посвященные традиционной казахской национальной борьбе казакша курес, их выпустил Нацбанк страны.

Нумизматы уже сегодня смогут пополнить свои альбомы новыми коллекционными монетами QAZAQ KÚRESI из серии монет "Обряды, национальные игры Казахстана", продажу которых начинает Нацбанк Казахстана.

"Қазақ күресі" - это традиционная казахская национальная борьба, в которой два соперника меряются силой, ловкостью и выносливостью. Этот вид единоборств имеет многовековую историю и считается важной частью казахской культуры и спортивного наследия"

- Нацбанк Казахстана

Монеты отчеканены на Казахстанском монетном дворе из серебра и мельхиора – их номиналы 200 и 1000 тенге, передает Sputnik Казахстан.

Все они – не сувениры, а реальное средство платежа и обязательны к приему по их номинальной стоимости на всей территории Казахстана, сообщил национальный регулятор.

Купить коллекционные монеты можно через интернет-магазин Нацбанка.

