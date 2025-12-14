Сочинские пляжи восстановят на деньги из госбюджета

Работы по восстановлению сочинских пляжей профинансируются из федерального бюджета. Все это станет частью большого проекта по благоустройству города-курорта.

Восстановление сочинских пляжей произойдет через привлечение финансирования из федерального бюджета, о чем сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин.

Одна из ключевых особенностей крупнейшего курортного города – круглогодично работающие[U1] пляжи: с окончанием летнего сезона активно функционируют порядка 30 пространств, а с началом лета жителей и гостей курорта принимают в шесть раз больше пляжей. Так, в летний период 2025 года общее число работающих пляжных пространств составило 180.

"Существует (проблема) деградации пляжных территорий (в Сочи). (...) В этой части мы работаем сейчас с Министерством строительства РФ, будем входить в определенную программу для получения федеральных средств – это достаточно емкие проекты"

– Андрей Прошунин

Более того, администрация активно занимается благоустройством. На данный момент начаты работы по реконструкции Приморской набережной, открытие которой датируется 1984 годом.