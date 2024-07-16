Азербайджан станет крупнейшим "аккумулятором" в СНГ

В двух района Азербайджана началась установка крупнейших в СНГ аккумуляторных систем хранения энергии, поставленных в страну китайскими производителями – это позволит ей развивать возобновляемые источники энергии.

В Абшеронском и Агдашском районах Азербайджана началась установка крупнейших на пространстве СНГ центров аккумуляторных систем хранения энергии, они будут введены в эксплуатацию в ближайшие месяцы, сообщает ОАО "Азерэнержи".

Создание столь масштабных аккумуляторов позволит более активно развивать возобновляемые источники энергии, которая будет накапливаться на подстанциях 500 кВ "Абшерон" рядом с Баку и 220 кВ "Агдаш" в центральной части страны, передает Trend.

Общая мощность аккумуляторов центров составит 250 МВт, а их энергоемкость - 500 МВт/ч, их первая партия уже доставлена в Азербайджан.

Все они изготовлены по спецзаказу на заводе Great Power в Китае и были доставлены через Тихий океан, Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное море и Эгейское море в турецкий порт Гемлик, а затем по суше, через территорию Турции, в Азербайджан.

Вес каждой системы - 36 т, сейчас в страну ввезено 15% всего оборудования, полнстью оно будет доставлено и смонтировано до апреля наступающего 2026 года.