Суд изъял коррупционные активы экс-главы управления ФНС Ингушетии

Столичный суд принял решение изъять коррупционные активы бывшего руководителя ингушского управления ФНС Куштова. Ранее ущерб от действий чиновника был оценен в 137 млн руб.

Суд в Москве изъял коррупционные активы экс-главы управления Федеральной налоговой службы по Ингушетии Магомеда Куштова.

"Суд удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры РФ"

– Гагаринский суд

Теперь передать государству незаконно нажитое имущество должны Куштов и его родственники. В числе коррупционных активов значатся три квартиры в Москве, три земельных участка, жилая постройка, два дома, а также помещения – коммерческие и жилые – в республиках СКФО. Куштов и его родственники также не обошли вниманием и продукцию иностранных автогигантов, в разное время заполучив на незаконные средства автомобили Mercedes-Benz и BMW, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon.

Отметим, что карьера Магомеда Куштова в УФНС продолжалась более 20 лет, он возглавил ингушское управление в 2019 году. Генпрокуратура установила, что стоимость имущества Куштова и его родственников значительно превышала официальные доходы. Ущерб казне оценивается в 137 млн руб.