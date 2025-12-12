Вестник Кавказа

В Грузии назвали спортсменов года

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Национальный олимпийский комитет Грузии назвал спортсменами года фехтовальщицу Базадзе и дзюдоистку Липартелиани.

В Грузии выбрали спортсменов года. Эксперты Национального олимпийский комитета страны присудили почетное звание триумфаторам мирового первенства – Сандро Базадзе (фехтование) и Этер Липартелиани (дзюдо).

Базадзе на домашнем чемпионате мира одолел в финале французского саблиста Жан-Филиппа Патриса, впервые в карьере взяв планетарное золото. Этер Липартелиани стала лучшей на ЧМ в Венгрии, одолев соперниц в весовой категории до 57 кг. 

Лучшей федерацией признана Федерация фехтования страны, лучшей командой стала сборная Грузии по дзюдо. 

Главным спортсменом в игровых видах назван баскетболист Торнике Шенгелия, который стоял во главе успеха команды на ЧЕ, где грузины впервые пробились в 1/4.   

В зимних видах отметили фигуристов – Анастасию Метелкину и Луку Берулаву. 

