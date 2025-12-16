В Кяркиджахан прибыла первая группа вынужденных переселенцев

Кяркиджахан возле Ханкенди ожил: в поселок прибыла первая группа переселенцев. Ключи от нового жилья получили 30 семей.
В поселок Кяркиджахан, который относится к азербайджанскому городу Ханкенди, прибыла первая группа вынужденных переселенцев. Первая группа новоселов включает 30 семей численностью 117 человек.
В рамках торжественной церемонии прозвучал гимн АР, также минутой молчания почтили героев Карабахской войны. Ключи от новых квартир жителям вручил специальный представитель президента Азербайджана в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов.
Отметим, что на днях в Лачин вернулись 17 семей (всего 69 человек). Также 16 семей численностью 45 человек обосновались в Хыдырлы.