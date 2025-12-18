Вестник Кавказа

Дмитриев заявил о готовности РФ сотрудничать с США по Арктике

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кирилл Дмитриев заявил о готовности России и США наладить контакты в области освоения Арктики. В частности, речь может идти о строительстве подводного тоннеля в Беринговом проливе.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия планирует развивать сотрудничество с США в сфере освоения Арктики. 

"Готовимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в Арктике"

– Кирилл Дмитриев 

По словам Дмитриева, РФПИ рассматривает различные варианты реализации проекта железной дороги, которая свяжет Китай, Россию, Канаду и США. Как ранее отметил глава РФПИ, в рамках проекта трансконтинентального пути может быть создан тоннель между Россией и Аляской с использованием технологий компании The Boring Company, основанной Илоном Маском.

