Иордания и США провели военную операцию в Сирии

© Фото: U.S. Air Force photo/Senior Airman Julius Delos Reyes
Боевые самолеты Иордании атаковали цели на территории Сирии. Операция проводилась совместно с США.

ВВС США и Иордании атаковали цели ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) на территории Сирии. Удары были нанесены по объектам боевиков на юге страны, информирует пресс-служба Минобороны королевства. 

"ВВС Иордании атаковали ранним утром в пятницу несколько позиций террористов на юге Сирии. Участие в воздушном рейде осуществлялось в тесном взаимодействии с командованием США"

–  Al Mamlakа со ссылкой на оборонное ведомство

Отмечается, что удары являются частью операции по недопущению использования захваченных локаций в качестве плацдармов для атак на соседние страны. 

Ранее командование силами США на Ближнем Востоке сообщил об операции против террористов в центральной части Сирии. Боевой авиацией и орудийным огнем были подавлены более чем 70 целей.

