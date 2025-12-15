Вестник Кавказа

США и посредники продвинулись в переговорах по Газе – Уиткофф

Карта Средиземного моря и средиземноморских стран
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон и посредники урегулирования конфликта в Газе провели переговоры по урегулирования в секторе Газа, обсудив переход ко второму этапу.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с делегациями посредников по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС – Турцией, Египтом и Катаром. 

Как сообщил Уиткофф, стороны обсудили реализацию первого этапа мирного плана Дональда Трампа по Газе и продвижение к следующей фазе урегулирования. 

"Первый этап привел к прогрессу, включая расширение оказания гуманитарной помощи, возвращение тел заложников, частичный вывод сил и снижение активности боевых действий"

– Стив Уиткофф 

Стороны пришли к заключению о необходимости создания на втором этапе административного органа в Газе, который бы функционировал в рамках объединенного управления. 

Напомним, что сегодня также прошли переговоры в  Стамбуле между главой турецкой разведки Ибрагимом Калыном и ХАМАС. Стороны обсудили переход к реализации второго этапа урегулирования.

