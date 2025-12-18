В Узбекистане планируют открыть первый в Центральной Азии Диснейленд

Первый в Центральной Азии Диснейленд планируется открыть в Узбекистане, поведала глава администрации лидера республики Саида Мирзиеева.
Открытие парка аттракционов Мирзиеева обсудила с вице-президентом The Walt Disney Company Хаймой Вашингтоном. По словам главы администрации президента, власти страны планируют сделать республики региональным лидером в области создания детского медиаконтента. Парк развлечений также может придать импульс к развитию туризма, отметила Мирзииева.
Совместно с The Walt Disney Company стороны обсудили не только аспекты будущего проекта парка развлечений, но также затронули тему создания креативного парка Cinema Park для привлечения международных компаний в области кино и анимации.
Отметим, что парки развлечений Диснейленд открыты в США, Франции, Японии и Китае.