В Узбекистане планируют открыть первый в Центральной Азии Диснейленд

© Фото: pexels.com
Узбекистан может стать пятой страной в мире и первой в Центральной Азии, где откроется Диснейленд. Власти республики обсудили проект с вице-президентом The Walt Disney Company.

Первый в Центральной Азии Диснейленд планируется открыть в Узбекистане, поведала глава администрации лидера республики Саида Мирзиеева. 

Открытие парка аттракционов Мирзиеева обсудила с вице-президентом The Walt Disney Company Хаймой Вашингтоном. По словам главы администрации президента, власти страны планируют сделать республики региональным лидером в области создания детского медиаконтента. Парк развлечений также может придать импульс к развитию туризма, отметила Мирзииева. 

Совместно с The Walt Disney Company стороны обсудили не только аспекты будущего проекта парка развлечений, но также затронули тему создания креативного парка Cinema Park для привлечения международных компаний в области кино и анимации. 

Отметим, что парки развлечений Диснейленд открыты в США, Франции, Японии и Китае.

