Вторая встреча спецгруппы по вопросам Каспия прошла в Женеве

Страны Каспийского региона провели в Женеве второе заседание совместной спецгруппы по вопросам Каспия. Во встрече участвовали представители всех пяти стран региона.

В Женеве на этой неделе состоялось второе заседание спецгруппы, созданной главами Минэкологии прикаспийских стран для подготовки проектов документов по учреждению Секретариата Рамочной конвенции "О защите морской среды Каспийского моря".

Встреча, прошедшая 18-19 декабря, была организована Европейским региональным офисом Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), временно выполняющим функции Секретариата Конвенции. В ней участвовали представители всех пяти стран региона – России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана.

Центральной темой обсуждения стали концептуальные основы создания Секретариата Конвенции.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам институциональных механизмов размещения Секретариата в регионе Каспийского моря.

Кроме того, участники встречи коснулись проекта Плана действий, связанного с изменением уровня Каспийского моря.