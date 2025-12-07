Маршрут в ущелье Гоначхир открыли в Тебердинском парке

В национальном Тебердинском парке Карачаево-Черкесии снова открыли туристический маршрут до озера Туманлы-Кель после ограничений из-за плохой погоды.

Экологический маршрут начионального Тебердинского парка Карачаево-Черкесии в ущелье Гоначхир к озеру Туманлы-Кель вновь открыт, сообщает пресс-служба администрации парка.

Уточняется, что туристический маршрут был закрыт из-за временных ограничений по причине плохих погодных условий.

Протяженность автомобильного путешествия по маршруту составляет 12 км.

Тебердинский природный парк (в прошлом – заповедник) был реорганизован в 2021 году. На сегодняшний момент его площадь составляет 112 тыс. га.

Этот парк – одно из самых популярных мест в КЧР. Здесь представлены горнолыжные склоны, альпинистские и туристические маршруты, гостиницы, летний экологический лагерь и другая круглогодичная инфраструктура для отдыха.