Курорт "Архыз" в КЧР нарастит номерной фонд пятью новыми отелями

В будущем 2026 году отелей на карачаево-черкесском горнолыжном курорте "Архыз" станет больше – власти намерены построить пять новых отелей, рассчитанных на одновременное проживание еще 600 отдыхающих.

Горнолыжный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР), очень популярный у российских туристов, в наступающем 2026 году увеличит свой номерной фонд, сообщил гендиректор курорта Роман Киранчук.

"В 2026 году мы запускаем пять новых отелей емкостью порядка 600 мест в коллективных средствах размещения. Многие отели уже прошли стадию предоткрытия, на некоторых началось бронирование"

- Роман Киранчук

Сейчас на курорте насчитывается 30 гостиниц, общий фонд которых составляет 2 221 номер, а общая их вместимость составляет 5 675 мест, передает ТАСС.

Уже к 2030 году курорт сможет единовременно принимать до 22,5 тыс туристов.

Вырастет на курорте и число объектов общественного питания – их в будущем году пополнят четыре новых ресторана, в том числе федеральный бренд Novikov. Откроется новый ресторан кавказской кухни Look, при отеле "Лазурит" заработает ресторан "Лезгинка", а на Северном склоне появится ресторан "Каскад", - добавил Киранчук.