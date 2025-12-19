Вестник Кавказа

Дмитриев прибыл в Майами на переговоры с Уиткоффом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российской переговорной делегации Кирилл Дмитриев прибыл в Майами, где должна пройти встреча с Уиткоффом и Кушнером. Стороны должны обсудить украинское урегулирование.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами на переговоры по урегулированию украинского конфликта со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. 

Сообщается, что Дмитриев сразу после прилета покинул аэропорт и направился в сторону места переговоров. Глава РФПИ будет находиться в Майами 20-21 декабря. 

Ранее издание Politico о переговорах в Майами, которые будут посвящены украинскому урегулированию. О своем намерении отправиться в город во Флориде ранее также сообщил президент США Дональд Трамп.

