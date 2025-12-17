Грузия налаживает отношения с Сербией

Грузинский президент Михаил Кавелашвили завершил свой визит в Белград и подвел основные итоги своей встречи с сербским коллегой.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили в ходе пресс-конференции подвел итоги своей встречи с главой Сербии Александром Вучичем.
Он подчеркнул, что грузино-сербские отношения развиваются в позитивном ключе.
"У меня были очень плодотворные встречи в Сербии. С президентом Александром Вучичем мы коснулись многих вопросов. Уверен, наши отношения углубятся в различных направлениях"
— Михаил Кавелашвили
Он подчеркнул, что Тбилиси и Белград заинтересованы в развитии партнерства, особенно, в контексте современных международных вызовов.
Стороны договорились развивать проекты в сферах культуры, спорта, образования и торгово-экономическом партнерстве.