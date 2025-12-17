Вестник Кавказа

Грузия налаживает отношения с Сербией

© Фото: Станица президента Грузии
Грузинский президент Михаил Кавелашвили завершил свой визит в Белград и подвел основные итоги своей встречи с сербским коллегой.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в ходе пресс-конференции подвел итоги своей встречи с главой Сербии Александром Вучичем.

Он подчеркнул, что грузино-сербские отношения развиваются в позитивном ключе.

"У меня были очень плодотворные встречи в Сербии. С президентом Александром Вучичем мы коснулись многих вопросов. Уверен, наши отношения углубятся в различных направлениях"

— Михаил Кавелашвили

Он подчеркнул, что Тбилиси и Белград заинтересованы в развитии партнерства, особенно, в контексте современных международных вызовов.

Стороны договорились развивать проекты в сферах культуры, спорта, образования и торгово-экономическом партнерстве.

