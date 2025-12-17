Стратегическое партнерство с Азербайджаном имеет особое значение для Беларуси – Лукашенко

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева с днем рождения и отметил стратегическое партнерство Беларуси и Азербайджана и взаимные доверительные контакты.
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо, в котором отметил особое значение стратегического партнерства Минска и Баку, сообщается на официальном сайте главы Азербайджана.
В письме белорусский лидер поздравил Ильхама Алиева со скорым днем рождения и подчеркнул, что особое значение, которое придает Беларусь стратегическому партнерству с Азербайджаном и последовательному развитию межгосударственного сотрудничества в различных отраслях.
"Высоко ценю наши доверительные контакты и взаимную поддержку на многосторонних платформах, а также Ваше внимание к углублению диалога между Азербайджаном и Беларусью на всех уровнях"
– Александр Лукашенко