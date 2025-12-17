США ввели санкции против грузинского судьи МУС

Вашингтон ввел санкционные ограничения в отношении судьи МУС из Грузии Гочи Лоркипанидзе, об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Согласно информации Рубио, в "черный список" США судья угодил из-за расследования против властей Израиля. Также под санкции попал монгольской коллега Лоркипанидзе Эрдэнэбалсурен Дамдин.

"Эти лица имеют прямое отношение к попыткам МУС проводить расследования, арестовывать, удерживать и преследовать граждан Израиля без согласия властей Тель-Авива"

– заявление Марко Рубио

В заявлении также отмечается, что МУС нарушает суверенитет США и Израиля, которые не являются участниками Римского статута.

Рестрикции Вашингтона предполагают запрет на въезд в США, а также заморозку счетов.

Отметим, что в начале осени США ввели санкции против палестинских организаций, помощи в расследовании МУС против Израиля.