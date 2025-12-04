Доллар вырос выше 81 рубля, евро – 95 рублей

Курсы доллара и евро на российском межбанковском рынке сегодня утром стремительно растут: американская валюта поднялась выше 81 рубля, европейская – 95 рублей.

В пятницу утром доллар и евро на межбанковском рынке в России поднимаются в цене, об этом говорят данные торгов.

Так, курс доллара оказывался выше 81 рубля, преодолевая эту планку впервые с 19 ноября. На 10:33 мск курс американской валюты увеличивался на 1,63%, достигая 81,09 рубля.

При этом курс евро увеличивался до отметки выше 95 рублей, это произошло впервые с 23 октября. К 10:37 мск европейская валюта дорожала на 1,59%, доходя до 95,063 рубля.