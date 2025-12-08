Вестник Кавказа

Новогоднюю елку зажгут в Ставрополе 19 декабря

Вечером в пятницу в столице Ставрополья состоится торжественное зажжение новогодней елки. Главную ель города зажгут в 18:45.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко анонсировал зажжение главной новогодней елки города, оно состоится 19 декабря.

"Приглашаю всех желающих присоединиться к традиционной церемонии и получить заряд бодрости и радости на все праздники"

– Иван Ульянченко

Мероприятие состоится вечером в пятницу в 18:45, уточнил градоначальник. С этого дня в Ставрополе стартует программа, связанная с Новым годом – ожидаются концерты, выступления и развлечения для всей семьи.

