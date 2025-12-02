Главную елку Кисловодска откроют световым шоу

Уже в эту пятницу, 12 декабря, на курортном бульваре ставропольского Кисловодска пройдет световое 3D-шоу "Зажжем по-новогоднему", приуроченное к открытию главной городской елки, оно будет сопровождаться настоящей новогодней сказкой.

Три дня подряд, с пятницы по воскресенье, 12-14 декабря, на главном курортном бульваре Кисловодска будет проходить мультимедийное световое 3D-шоу "Зажжем по-новогоднему": главным событием праздничной программы, организованной в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство", станет открытие городской елки, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"В этом году приняли решение открывать главную городскую елку настоящей новогодней сказкой в формате светового 3D-шоу, которую покажем на фасаде одного из главных объектов культурного наследия Кисловодска - Нарзанной галереи"

- мэр города Евгений Моисеев

Вместе с этим световыми проекциями зальются рядом стоящие исторические здания и пешеходная зона главного курортного бульвара Кавказских Минеральных Вод, отметил градоначальник, передает портал "Это Кавказ".

Цель акции – показать жителям и гостям города настоящую новогоднюю сказку: рассказать им об истории, мультикультурном богатстве региона и самого города-курорта, а также удивить их ярким чудом света, - добавил глава Кисловодска.