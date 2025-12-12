Россия получила более 19 тыс т мандаринов из Абхазии

Объем поставок мандаринов из Абхазии в Россию за весь сезон превысил 19 тыс т. Получили россияне и другие фрукты из Абхазии, такие как фейхоа, лимоны и хурму.

Свыше 19 тыс т мандаринов было поставлено из Абхазии в РФ с начала текущего сезона, такие данные предоставили в Государственном таможенном комитете Абхазии.

В минувшем году за аналогичный период из Абхазии было отправлено на экспорт 24,8 тыс т мандаринов.

В то же время, в текущем году выросли поставки фейхоа, лимонов и хурмы. Объем поставок фейхоа составил 1264 т (1095 годом ранее). Лимонов россияне в 2025-м получили 598 т, а в прошлом году – 305 т. Экспорт хурмы достиг 500 т (305 т год назад).