Грузия в ближайшее время завершит строительство магистрали Восток - Запад

Грузия активно ведет дорожное строительство, которое является приоритетом грузинского правительства на фоне растущей транзитной роли страны, и в скором времени полностью достроит свой участок автомагистрали Восток - Запад.

Грузия продолжает активную работу по развитию транспортной инфраструктуры, и сейчас власти страны сосредоточены на завершении строительства грузинского участка автомагистрали Восток-Запад, или Европейской транзитной дороги Е-60, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Это включает в себя весь участок трассы, начиная от Красного моста и заканчивая Сарпи. У нас есть конкретный план, который предусматривает завершение строительства всех участков скоростной автомагистрали по всей стране в ближайшие годы"

- Ираклий Кобахидзе

Помимо этого, в стране активно строятся дороги - в период с 2012 по 2025 год было построено 315 км новых магистралей, отметил грузинский премьер, передает Sputnik Грузия.

Автомагистраль Восток-Запад – это второй по величине европейский транзитный коридор, берущий начало во французском Бресте (Франция) и заканчивающийся в киргизском Иркештаме.

Грузинский участок трассы начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти, его общая длина на территории страны 392 км.