Новый турецко-азербайджанский проект создаст до 10 тыс рабочих мест в Карабахе

Текстильный проект, реализация которого обеспечит 5-10 тыс жителей Карабаха рабочими местами, был разработан общественным объединением "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB), о чем рассказал глава организации Гусейн Бююкфырат.
Бююкфырат подчеркнул, что освобожденные территории Азербайджана имеют все необходимые предпосылки для запуска и роста текстильных производств.
Председатель правления TÜİB заявил, что в рамках развития торгово-экономических отношений между Баку и Анкарой, ведется активная совместная работа турецкого общественного объединения и азербайджанского Агентства по продвижению экспорта и инвестиций для привлечения иностранных, и в первую очередь турецких, капиталовложений в Азербайджан.