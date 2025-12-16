Новый турецко-азербайджанский проект создаст до 10 тыс рабочих мест в Карабахе

Объединение бизнесменов из Турции и Азербайджана намерено создать 5-10 тыс рабочих мест в Карабахе и планирует привлекать инвестиции в освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Текстильный проект, реализация которого обеспечит 5-10 тыс жителей Карабаха рабочими местами, был разработан общественным объединением "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB), о чем рассказал глава организации Гусейн Бююкфырат.

Бююкфырат подчеркнул, что освобожденные территории Азербайджана имеют все необходимые предпосылки для запуска и роста текстильных производств.

Председатель правления TÜİB заявил, что в рамках развития торгово-экономических отношений между Баку и Анкарой, ведется активная совместная работа турецкого общественного объединения и азербайджанского Агентства по продвижению экспорта и инвестиций для привлечения иностранных, и в первую очередь турецких, капиталовложений в Азербайджан.