Депутаты Госдумы встретились с депутатами Европарламента

Состоялась встреча депутатов Государственной думы России с представителями Европейского парламента. В ней приняли участие политики из разных стран ЕС.

Переговоры депутатов Госдумы России и Европарламента прошли сегодня по видеосвязи, рассказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, группу членов Европарламента возглавил Фернан Картайзер.

"Обсудили сложившийся по вине нынешнего руководства ЕС кризис взаимоотношений с РФ"

– Леонид Слуцкий

По словам российского законодателя, в том числе обсуждалась ситуация вокруг заморозки и попыток конфискации активов РФ в ЕС, а также последствия для экономики стран Европы направленных против России санкций.

Слуцкий уточнил, что среди европейских участников встречи были политики из Германии, Болгарии, Румынии, Финляндии, Люксембурга и других стран. Он подчеркнул, что все участники осознают величину угрозы серьезного противостояния с Россией, к которому может привести нынешняя политика Брюсселя, а также высказываются о необходимости возобновления диалога, которому способствуют контакты с российскими депутатами.