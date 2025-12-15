Гражданам семи стран запретили въезжать на территорию США

США полностью запретили въезд гражданам семи стран. Кроме того, Вашингтон ограничил выдачу виз для гражданам 15 стран.

В Соединенных Штатах начал действовать заперт на въезд на территорию страны для граждан семи стран. Об этом сказано в сообщении на сайте Белого дома.

Ограничения касаются граждан Буркина-Фасо, Нигера, Мали, Сирии, Сьерра-Леоне и Южного Судана.

"Вводятся полные ограничения и ограничения на въезд еще для пяти стран на основе недавнего анализа: Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Южный Судан и Сирия ... Также вводятся полные ограничения и ограничения на въезд в отношении двух стран, которые ранее подпадали под частичные ограничения, Лаоса и Сьерра-Леоне"

– Белый дом

Кроме того, США ввели частичные ограничения на выдачу виз гражданам 15 стран. Эти ограничения затрагивают, в частности, граждан Кот-д'Ивуара, Сенегала, Гамбии, Замбии и Зибмбабве.

"Также вводятся частичные ограничения (на выдачу виз – прим. ред.) и ограничения на въезд еще для 15 стран: Анголы, Антигуа и Барбуды, Бенина, Кот-д'Ивуара, Доминики, Габона, Гамбии, Малави, Мавритании, Нигерии, Сенегала, Танзании, Тонги, Замбии и Зимбабве"

– пресс-служба Белого дома