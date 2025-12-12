Трамп сообщил о недавних контактах с Путиным

Президент США Дональд Трамп, по его собственным словам, недавно контактировал с президентом России Владимиром Путиным.

Американский президент Дональд Трамп некоторое время назад контактировал с российским лидером Владимиром Путиным, такое заявление глава Белого дома сделал на встрече с журналистами.

Представитель прессы спросил у президента США, совершались ли в последнее время подобные контакты.

"Да, такое было"

– Дональд Трамп

Глава американского государства не сообщил никакой информации о том, когда именно он беседовал с российским коллегой.

Трамп не уточнил, когда именно разговаривал с Путиным.

Напомним, что предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября. А 3 декабря в Москве прошли переговоры Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.